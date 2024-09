Italia prima in Europa per la crescita del mercato immobiliare

agenzia

Ricerca di Scenari immobiliari per il biennio 2024-2025

MILANO, 13 SET – L’Italia sarà leader dell’area Ue nella crescita di mercato nel biennio 2024-2025, con un fatturato immobiliare che si incrementerà del 3,4% entro la fine di quest’anno e del 5,7% il prossimo. Sono dati dell'”European Outlook 2025″ presentato da Scenari Immobiliari in occasione del 32esimo Forum di previsioni che si tiene a Rapallo (Genova). “Il periodo più difficile per l’immobiliare europeo e italiano dovrebbe essere vicino alla conclusione – commenta Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, illustrando lo studio in apertura del Forum – e le prospettive sono positive, a cominciare al settore residenziale dove la domanda è forte e la discesa dei tassi spingerà le compravendite. Stabile la domanda di uffici, soprattutto nuovi e continua l’interesse per il settore dell’ospitalità. Sempre positiva la logistica mentre rimane la crisi nel settore commerciale, anche se in attenuazione”, conclude Breglia. Sul fronte delle compravendite residenziali, lo studio ne prevede 720mila in Italia nel 2024, mentre per il 2025 dovrebbero essere circa 760mila: un incremento del 36% rispetto al 2020. Oltre il novanta per cento delle compravendite riguarda case vecchie e questo spinge le quotazioni al rialzo per le abitazioni nuove o comunque di migliore qualità, che non richiedono interventi di riqualificazione. Proprio sui prezzi di vendita, si prevede una crescita del 3,1% a livello nazionale, ma nelle grandi città le variazioni saranno più significative, con Milano che guida la classifica delle prime 10 città con un +6,9%, davanti a Venezia con un +6,5% e Roma con un +6%. Seguono Bergamo (+5,2%), Bologna (+5,1%) e Napoli (+5%).

