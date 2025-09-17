agenzia
Italia prima nei superyacht, uno su due è made in Italy
Oltre 570 unità in costruzione, 50% totale globale
GENOVA, 17 SET – L’industria italiana si conferma prima al mondo nel settore dei superyacht con 572 unità in costruzione, pari al 50% del totale globale. Lo sottolineano i dati presentati oggi a Genova da Confindustria Nautica , contenuti nella nuova edizione della Nautica in cifre-log. Un superyacht su due è made in Italy. Seguono la Turchia con 146 yacht in costruzione, i Paesi Bassi con 69 e il Regno Unito 81.
