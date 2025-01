Ivass, a novembre resta fermo il prezzo dell’Rc Auto

agenzia

Costo medio a 416 euro

ROMA, 15 GEN – Resta stabile, a novembre, il prezzo medio dell’Rc auto che segna 416 euro come per il mese di ottobre, in aumento su base annua del 6,6% (ad ottobre 2024 l’aumento era stato del 7,2%) in termini nominali (+5,3% in termini reali). Le province italiane registrano incrementi di prezzo su base annua compresi tra il +2,3% di Crotone e il +10,5% di Roma. L’istituto di vigilanza segnala come il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 258 euro, in aumento del 4,2% su base annua (ad ottobre 2024 la variazione annua del differenziale era stata del +11,7%) e in riduzione del 42,7% rispetto allo stesso mese del 2014. Per gli assicurati in prima classe, l’aumento su base annua del prezzo medio è del 6,0% mentre per quelli appartenenti a classi di merito peggiori l’incremento è del 9,0

