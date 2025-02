Ivass, assicurazione Fwu in liquidazione in Lussemburgo

agenzia

Coinvolti 110mila risparmiatori italiani per 400 milioni

ROMA, 03 FEB – Il tribunale distrettuale del Lussemburgo ha disposto lo scioglimento e la liquidazione della compagnia lussemburghese Fwu Life Insurance Lux sottoposta alla vigilanza del Commissariat Aux Assurances. E’ quanto rende noto l’Ivass che oggi ha incontrato le associazioni dei consumatori italiani per “informarli sullo stato della procedura e sui prossimi passi che gli assicurati saranno chiamati a fare per far valere le loro pretese nella procedura di liquidazione”. Nei giorni scorsi la capogruppo tedesca Fwu ag ha bloccato i sistemi It di tutte le sue succursali, compresa quella italiana. Sono circa 110mila i risparmiatori italiani che hanno sottoscritto le polizze Fwu, la compagnia assicurativa tedesca la cui società lussemburghese è stata posta in liquidazione dal Tribunale locale. Il totale delle polizze dovrebbe aggirarsi, secondo fonti di settore, attorno ai 400 milioni di euro con un taglio medio di 4000 euro. Molti dei sottoscrittori sono concentrati in Lombardia e Veneto. Le polizze erano distribuite in Italia tramite broker assicurativi o la società del gruppo Solyda che nei giorni scorsi ha disattivato i sistemi It e le comunicazioni con la clientela. Le polizze vendute in Italia della tedesca Fwu, la cui società lussemburghese è stata messa in liquidazione dal Tribunale Locale, sono prodotti complessi di difficile comprensione per investitori non istituzionali. Come spiegano diverse fonti di settore le polizze hanno oltretutto i costi concentrati nei primi anni e il loro valore è molto legato all’andamento dei mercati. L’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese Caa (visto che per le assicurazioni esistono norme comuni ma manca una vigilanza unica come per le banche) permetteva a Fwu di operare in Italia in libera prestazione di servizi, fuori quindi dalla vigilanza Ivass

