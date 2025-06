Ivass, polizze auto in Italia più care nella Ue

agenzia

A 286 euro ci supera solo Gb. Ma il gap è in calo dal 2012

ROMA, 19 GIU – Nel 2023 l’Italia aveva il prezzo medio più elevato nell’Unione europea per la copertura obbligatoria rc auto, collocandosi a 286 euro contro il valore minimo di Spagna e Francia, pari a 186 euro. A superare l’Italia solo il Regno Unito a 381 euro. Lo si legge nella relazione annuale dell’Ivass sul 2024, in cui l’istituto spiega che “i differenziali fra i Paesi sono legati a fattori quali i costi delle riparazioni e i sistemi di risarcimento in caso di lesioni o morte” e che il differenziale fra i premi pagati in Italia e quelli all’estero “si è progressivamente ridotto dal 2012”.

