Iveco accelera in Borsa (+5,2%), voci cessione Idv vicina

agenzia

La semestrale è in calendario per domani

MILANO, 29 LUG – Accelera Iveco in piazza Affari sull’ ipotesi di un’accelerazione nella cessione di Idv a Leonardo e della divisione veicoli industriali a Tata. Il titolo guadagna improvvisamente il 5,2% a 19,11 euro in Piazza Affari dopo che l’agenzia Bloomberg ha ipotizzato un annuncio sulla cessione in concomitanza con la semestrale, che è in calendario per domani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA