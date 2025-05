Iveco brillante in Piazza Affari (+3%), diverse offerte per Idv

agenzia

Il titolo viaggia su nuovi massimi sopra quota 17,2 euro

MILANO, 23 MAG – Appare brillante Iveco in Piazza Affari, nonostante la giornata difficile dopo la minaccia di Trump su nuovi dazi all’Ue al 50% dal 1 giugno. Il titolo guadagna il 3,54% sopra quota 17,25 euro a fronte di un calo dell’indice Ftse Mib dell’1,9%, portandosi su nuovi massimi al di sopra del record storico di 17 euro toccato lo scorso 18 marzo. A spingerlo è l’interesse manifestato da diversi gruppi per la divisione difesa Idv, dalla cordata tra Leonardo (-0,04%) e Rheinmetall (-0,06%), alla spagnola Indra Sistemas (+2,8%). A questi, secondo indiscrezioni di stampa, si sarebbe aggiunta la ceca Czechoslovak Group, disposta a rilanciare di 1,5 miliardi rispetto all’offerta italo-tedesca. Quanto a Indra Sistemas le ipotesi che circolano sono di un affiancamento alla cordata tra Leonardo e Reheinmetall, circostanza che, secondo gli analisti di Mediobanca, sarebbe utile per ridurre l’impegno finanziario dei soggetti coinvolti. Sempre secondo Mediobanca, l’acquisizione di Idv da parte della cordata italo-tedesca sarebbe positiva “sia da un punto di vista strategico che logistico”.

