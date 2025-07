Iveco, trattative in fase avanzata per cessione Idv

agenzia

'Il cda sta valutando attentamente tutti gli aspetti'

MILANO, 29 LUG – Iveco conferma che “sono in corso discussioni in stato avanzato per potenziali operazioni riguardanti il settore della difesa, da un lato, e la restante società dall’altro”. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che “il consiglio di amministrazione sta analizzando e valutando attentamente tutti gli aspetti di queste potenziali operazioni”. “Nel farlo – prosegue il gruppo – il consiglio tiene nella dovuta considerazione gli interessi di Iveco Group e di tutti i suoi stakeholder, compresi azionisti, dipendenti e clienti, e terrà informato il mercato”.

