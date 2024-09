Kantar, ‘timori per i brand, inserzionisti in fuga da X’

agenzia

Studio,'il 26% ridurrà gli investimenti nel 2025, calo record'

MILANO, 05 SET – Continua ad essere tribolato il rapporto tra X di Elon Musk e gli inserzionisti pubblicitari, sempre più preoccupati di veder associato il nome dei propri brand ai contenuti controversi e alle polemiche che ruotano attorno alla gestione del social media da parte del suo controverso proprietario, che l’ha rilevata per 44 miliardi di dollari nel 2022. Secondo il rapporto annuale Media Rections di Kantar, multinazionale britannica che si occupa di analisi e dati al servizio del marketing, la fiducia degli inserzionisti nell’ex Twitter “è diminuita significativamente lo scorso anno, sulla spinta delle preoccupazioni per la sicurezza del brand e la scarsa percezione di cui gode in tema di innovazione e fiducia”.