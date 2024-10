Kazaks e Patsalides favorevoli a prossimo taglio tassi Bce

agenzia

Governatori Lettonia e Cipro in vista riunione Francoforte

ROMA, 09 OTT – Cresce il fronte per un taglio dei tassi della Bce la prossima settimana che diventa così ancora più probabile dopo che i governatori di Cipro Christodoulos Patsladides e della Lettonia Martins Kazaks si sono detti favorevoli. Patsalides ha sottolineato all’agenzia locale Cna come la banca centrale abbia “spazio per ridurre i tassi” e dovrà discutere anche delle conseguenze della situazione in Medio Oriente. Il governatore lettone Kazaks ha, dal canto suo, sottolineato la necessità di una riduzione “a casa dell’indebolimento dell’economia” e ha rilevato come i tassi possano essere abbassati a un livello ‘neutrale’ (fra l’1,5 e il 3% ndr) se l’inflazione centrerà l’obiettivo del 2% nel 2025.

