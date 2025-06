Kering nomina Luca De Meo amministratore delegato

agenzia

Entrerà in carica il 15 settembre 2025

MILANO, 16 GIU – Il consiglio di amministrazione di Kering, presieduto da François-Henri Pinault, ha deliberato la nomina di Luca de Meo ad amministratore delegato del gruppo. Nell’ambito di una rinnovata struttura di governance, il ruolo di Presidente del Cda, ricoperto da François-Henri Pinault, sarà separato da quello di amministratore delegato. Questi cambiamenti entreranno in vigore con la decisione del cda che si terrà dopo la convocazione dell’assemblea degli azionisti, prevista per il 9 settembre 2025. Luca de Meo entrerà in carica il 15 settembre 2025.

