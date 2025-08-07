approvata la semestrale
La Baps traghetta soci e azionisti verso il futuro
Via all'operazione che attualizza il valore delle azioni alla nuova realtà della banca
Ieri due notizie dalla Banca agricola popolare di Sicilia. La prima: il Cda ha approvato la semestrale, che evidenzia un utile netto di 22,6 milioni e un aumento del 6,9% del margine di interesse. Tra i dati rilevanti, anche una crescita delle commissioni nette (+24,8% anno su anno) e l’espansione del risparmio gestito, che ha raggiunto oltre 1,4 miliardi. La seconda notizia: la Baps ha approvato una nuova operazione di capital management, che si articola in quattro direttrici: il repricing delle azioni, un programma di buy-back, la distribuzione di dividendi straordinari e l’ampliamento del Programma Radici per i Soci. Questa operazione rappresenta un intervento senza precedenti nel panorama delle Popolari, con un valore di circa 200 milioni, destinato a rafforzare la posizione finanziaria e patrimoniale della banca e a generare nuove opportunità per i soci e gli azionisti.
La semestrale con un utile netto di 22,6 milioni
In dettaglio, la semestrale mostra una crescita dei principali indicatori di redditività, efficienza, solidità e patrimonializzazione, traguardando e superando i target di periodo fissati all’interno del Piano di Impresa 2025-2027 “Futura”. Nella stessa seduta, il Cda ha approvato un’operazione straordinaria di capital management, destinata a segnare un’altra tappa significativa nel rapporto tra la banca, i soci, gli azionisti e il mercato. Un intervento volto a riequilibrare i valori finanziari e soprattutto a ristabilire un principio essenziale: il prezzo dell’azione deve riflettere i fondamentali economici dell’impresa.Le quattro direttrici sono concepite come leve sinergiche di un disegno unitario: la rideterminazione del prezzo di riferimento delle azioni; il lancio di un nuovo piano di riacquisto azioni; la distribuzione straordinaria di dividendi; l’ampliamento del programma commerciale Soci Radici.
Al via un’operazione straordinaria di capital management
Il Repricing è l’elemento distintivo dell’operazione, in forza di un meccanismo previsto dal regolamento del mercato Vorvel: per effetto dell’annullamento di un milione di azioni proprie, si attiverà la rideterminazione del nuovo prezzo di riferimento, confermato da un perito terzo indipendente, sottoposto al parere dell’organo di controllo e approvato dal Cda. L’operazione sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci, convocata per il 12 e 13 settembre. Il nuovo prezzo di riferimento sarà definitivamente comunicato al mercato a valle del processo deliberativo, diventando la base per la riapertura delle ordinarie negoziazioni che si svolgeranno con le consuete regole del mercato e con la ritrovata coerenza rispetto alla situazione patrimoniale e reddituale della banca.
Arturo Schininà, presidente del Cda di Baps, ha commentato: «L’operazione è un atto di consapevolezza e di coraggio. Da tempo avvertivamo la necessità di riallineare il prezzo di mercato del titolo ai valori dei fondamentali che la banca esprime. Significa restituire coerenza ai tanti soci e azionisti che in questi anni ci hanno dato fiducia. È l’inizio di un percorso che ci traghetterà nel futuro con una nuova forza identitaria. Oggi, più che mai, Baps dimostra che il mutualismo economico può essere motore di innovazione».
Saverio Continella, A.d. di Baps, ha aggiunto: «Il nostro obiettivo non è adattarci al futuro: è costruirlo. Abbiamo scelto di valorizzare il nostro capitale, continuando a dare una sempre maggiore centralità alla base sociale. Non si tratta solo di un nuovo prezzo, ma di un nuovo patto fiduciario tra banca e comunità, anche mediante l’ampliamento dei benefici bancari ed extra bancari oltre che con la distribuzione di riserve straordinarie».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA