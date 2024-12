La Camera del Commercio del Sud Est entra in Promos Italia: nuove opportunità per le imprese

ECONOMIA

Le aziende di Catania, Ragusa e Siracusa potranno beneficiare dei servizi per l'internazionalizzazione e rafforzare l'export

La Camera di commercio del Sud Est Sicilia è entrata in Promos Italia e le aziende delle province di Catania, Ragusa e Siracusa potranno beneficiare dei servizi dell’Agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione per sviluppare o rafforzare il loro export. “Si perfeziona oggi un processo di implementazione del ruolo della Camera di Commercio in direzione dello sviluppo delle imprese del territorio – dichiara Antonio Belcuore, commissario straordinario della Camera di commercio del Sud Est Sicilia – il livello di maturità raggiunto dalle imprese del nostro territorio va infatti supportato con iniziative e strumenti concreti a favore dell’internazionalizzazione e del potenziamento della presenza nei mercati esteri».