agenzia

Yaccarino, valutiamo carta di credito o debito

NEW YORK, 19 GIU – Gli utenti di X saranno “presto” in grado di fare investimenti e trading sul social media. Lo ha detto l’amministratore delegato Linda Yaccarino in un’intervista al Financial Times, sottolineando che la società sta valutando la possibilità di emettere una carta di credito o di debito quest’anno.

