La Cina adotta misure antidumping sull’import di brandy Ue

agenzia

Prima risposta ai dazi di Bruxelles sulle importazioni di e-car

PECHINO, 08 OTT – Il ministero del Commercio cinese ha annunciato l’adozione di misure antidumping provvisorie sulle importazioni di brandy dall’Ue. Dall’11 ottobre, si legge in una nota, gli importatori dovranno fornire “deposito di sicurezza alla dogane cinesi”. La misura è la prima risposta al via libera ai dazi di Bruxelles alle importazioni di auto elettriche made in China.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA