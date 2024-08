La Coldiretti, la nomina di Barbagallo e gli animali a rischio: «E’ l’emergenza delle emergenze»

agricoltura

L'appello dell'organizzazione di categoria al nuovo assessore regionale

La Codliretti ha salutato la nomina di Salvatore Barbagallo quale nuovo assessore all’Agricoltura al posto di Luca Sammartino. «Buon lavoro al nuovo assessore regionale dell’Agricoltura Salvatore Barbagallo – si legge in una nota -. La nomina avviene in un momento complesso dove sono molteplici le problematiche da affrontare e in primo luogo “l’emergenza delle emergenze” che riguarda il salvataggio del patrimonio zootecnico siciliano. Ma la siccità da mesi sta provocando danni ingenti a tutti i comparti dell’Isola soprattutto perché mancano le infrastrutture adeguate che speriamo possano essere realizzati con la mole di investimenti annunciati».«Ci auguriamo – hanno concluso dalla Coildiretti – quindi che tutte le soluzioni per l’agricoltura siciliana arrivino proseguendo il dialogo che ha portato istituzioni e organizzazioni agricole lavorare a stretto gomito individuando anche azioni veloci e snelle».

