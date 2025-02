La crisi del commercio travolge la Sicilia: i numeri impietosi di Confesercenti

L'analisi

La nostra Regione nel 2024 tra le peggiori del Paese

E’ l’emorragia più forte degli ultimi dieci anni. E fa del 2024 un anno da dimenticare. E’ l’allarme sul commercio in Italia che emerge da un’analisi condotta da Confesercenti sui dati camerali.Oltre 61 mila le attività che hanno chiuso definitivamente i battenti mentre le aperture sono state poco più di 23.000, un rapporto vicino ad 1 apertura per ogni 3 chiusure, il peggiore da dieci anni a questa parte. Colpa del rallentamento dei consumi, della carenza di credito e della curva demografica. Se il trend non si invertirà, avvertono i commercianti, il rischio è di arrivare a zero aperture già nel 2034. Tra gennaio e dicembre dello scorso anno sono spariti 61.634 esercizi a fronte di appena 23.188 nuove imprese del commercio. Numeri che certificano come la desertificazione commerciale – ossia la scomparsa di negozi di vicinato – sia «un problema enorme sia sul piano economico sia sul piano sociale. Purtroppo, fino ad ora si è fatto nulla o poco per porre un argine alla scomparsa dei piccoli negozi», sottolinea Patrizia De Luise, presidente nazionale di Confesercenti. «La prospettiva, sempre più concreta, è che venga definitivamente marginalizzato il canale distributivo – avverte De Luise – con il rischio di trasferire il totale controllo della distribuzione commerciale a pochi monopolisti e alle grandi multinazionali che dominano le piattaforme dell’on-line. Un danno anche per i consumatori».

Nell’indagine si sottolinea come la crisi di natalità nel commercio sia un fenomeno ormai strutturale: nel 2014 le aperture erano state 43.324, pari a poco più di 118 al giorno, mentre nel 2024, il ritmo giornaliero di iscrizioni si è ridotto a 63,5, quasi la metà. Un crollo diventato via via più veloce a partire dal 2020: se la tendenza di questi ultimi quattro anni proseguisse senza inversioni, già nel 2034 il numero di nuove aperture potrebbe scendere a zero, segnando la fine del commercio come lo conosciamo. Ancora più incisiva l’accelerazione che si registra anche per le cessazioni. Nel 2024, ogni giorno hanno abbassato la saracinesca circa 169 attività, contro le 139 del 2020, l’anno del covid. Un aumento che porta il rapporto tra chiusure e nuove iscrizioni vicino a 3 a 1 (2,7): nel 2014, era di 1,5 a 1.