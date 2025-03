L’a.d. di Trasna, terremo tutto il personale di Ublox

agenzia

Fund in visita allo stabilimento dopo annuncio di acquisizione

TRIESTE, 27 MAR – “E’ una squadra di esperienza, intendiamo integrare la tecnologia della Ublox con i nostri prodotti di telecomunicazione. Speriamo di chiudere il passaggio di proprietà entro giugno e terremo tutto il personale assolutamente: abbiamo bisogno di cervelli”. Lo ha detto ai microfoni del Tg3 della testata giornalistica Rai Fvg, l’a.d. di Trasna, Stephane Fund, oggi giunto in visita per la prima volta allo stabilimento di Sgonico (Trieste) della Ublox, da quando è stata annunciata l’intenzione di rilevare l’azienda triestina. Fund ha dunque incontrato di persona i dipendenti della Ublox, che fino a pochi giorni fa costituivano un esubero e l’azienda sembrava avviata in una crisi irreversibile. Soddisfatti anche i sindacalisti della Rsu e della Usb: “Si respira già un’aria nuova” hanno commentato sempre ai microfoni della Rai Fvg. Intanto, è già stato firmato il contratto preliminare per l’acquisto, appunto, per l’intero ramo triestino della società svizzera. Si attende autorizzazione ministeriale per un’operazione straniera su una società considerata sensibile nel suo settore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA