La banca centrale prevede tre tagli nel 2024

NEW YORK, 20 MAR – La Fed lascia i tassi di interesse invariati. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 23 anni. E la banca centrale prevede tre tagli del costo del denaro, per un totale di 765 punti base, nel 2024.

