La Fed taglia i tassi, attese altre due riduzioni nel 2025
Da oggi in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%
NEW YORK, 17 SET – La Fed taglia i tassi per la prima volta nel 2025. Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%. In base a quanto emerge dalle dot-plot, le tabelle con le intenzioni di voto dei membri del Fomc, la Federal Reserve dovrebbe tagliare i tassi di interesse altre due volte nel 2025 per un totale di mezzo punto.
