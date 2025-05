agenzia

Calo atteso dai 20,8 punti di maggio ai 19,9 di giugno

MILANO, 27 MAG – Scende in linea con le stime la fiducia dei consumatori in Germania misurata dall’istituto Gfk. Dai 20,8 punti di maggio l”indice segna 19,9 punti in giugno, come previsto dagli analisti.

