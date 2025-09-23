agenzia
La fiducia Pmi sale oltre le attese a 52,4 punti in Germania
Cala l'indice manifatturiero, sale quello del terziario
MILANO, 23 SET – La fiducia Pmi sale oltre le attese in Germania in settembre. L’indice composito si porta da 50,5 a 52,4 punti, contro i 50,5 punti previsti, scende da 49,8 a 48,5 punti contro i 50 punti stimati l’indice manifatturiero mentre l’indice dei servizi sale da 49,3 a 52,5 punti contro i 49,5 punti indicati dalle previsioni.
