La fine della globalizzazione? La parola al Premio Nobel Krugman

agenzia

Domani in collegamento con il Festival dell'Economia di Torino

TORINO, 30 MAG – Quattro mesi della presidenza Trump hanno già cambiato il mondo per come lo conoscevamo. Come siamo arrivati fin qui? Quali conseguenze hanno avuto e avranno i dazi? Come evolveranno i rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa? Che ne sarà del confronto con la Cina? Sono alcune delle domande alle quali risponderà Paul Krugman, professore emerito di Economics and International Affairs alla Princeton University e Premio Nobel per l’economia 2008, in collegamento alle 17 con l’Auditorium del grattacielo di Intesa Sanpaolo. L’incontro, che sarà introdotto da Robert Johnson, è organizzato nell’ambito del Festival Internazionale dell’economia di Torino. Krugman ne discuterà con Tito Boeri, direttore scientifico del Festival.

