La ministra olandese Klever al Villaggio Olimpico di Milano

agenzia

Deerns Italia e Coima accompagnano mercoledì la delegazione

MILANO, 08 APR – La ministra olandese per il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo, Reinette Klever, sarà in visita al cantiere del Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 mercoledì, accompagnata dalla società di ingegneria Deerns Italia e Coima per un momento di confronto sui temi della rigenerazione urbana, della sostenibilità e del ruolo delle imprese nei grandi eventi internazionali. La visita si inserisce all’interno della Dutch Trade Mission dedicata all’Industria Creativa e alla Nautica, e “rappresenta un’occasione di dialogo istituzionale tra Italia e Paesi Bassi sui temi dell’innovazione e delle partnership pubblico-private nei progetti strategici per il territorio” sottolinea una nota. Deerns Italia cura la progettazione impiantistica integrata fornendo anche consulenza in materia di sostenibilità. “Il Villaggio Olimpico è un esempio concreto di come competenze diverse possano integrarsi con la visione urbana italiana, contribuendo a trasformare un’area strategica della città in un luogo sostenibile e rigenerato, non solo per l’evento olimpico ma anche per la sua futura destinazione a studentato e residenze accessibili” anticipa Giuseppe Dibari, Managing Director di Deerns Italia. Durante la visita al cantiere, sarà previsto un tour guidato nell’area in costruzione, con approfondimenti tecnici sul progetto di rigenerazione urbana dell’ex scalo di Porta Romana. A seguire, la Ministra Klever incontrerà una selezione di aziende di matrice olandese attive in Italia, tra cui Randstad, Signify, MTD Water e Losberger De Boer, per un confronto sul valore strategico dello sport e dei grandi eventi come motori di sviluppo economico, innovazione e collaborazione internazionale.

