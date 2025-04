La morsa dei dazi pesa sul dollaro, l’euro sale a 1,1083

agenzia

Si rafforzano anche la sterlina e lo yen

MILANO, 04 APR – Il dollaro ancora in caduta sulla scia dei timori per la tenuta dell’economia globale con l’avvio dei dazi decisi da Donald Trump. L’euro in avvio sale a 1,1083 sul biglietto verde, con un aumento dello 0,2%. Si rafforza anche lo yen a 146,30 sul dollaro e si assesta ai massimi in sei mesi. Bene anche la sterlina e il franco svizzero.

