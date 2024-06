La nuova tappa di ‘Imprese Vincenti’ a Torino domani

agenzia

Il roadshow di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle pmi

TORINO, 04 GIU – Fa tappa domani a Torino, al grattacielo Intesa Sanpaolo, la quinta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma della banca per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy. Le azioni indirizzate verso i filoni progettuali del Pnrr e di transizione 5.0 sono tra i parametri di selezione delle aziende presentate durante il tour, che entro ottobre toccherà quindici città italiane, in collaborazione con Visa. Delle 4mila pmi che solo quest’anno si sono autocandidate al programma, sono 150 le ‘Imprese Vincenti’, di cui dieci straniere, quelle protagoniste del roadshow 2024 e sono state selezionate per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi sul generare valore economico e impatto sociale, su innovazione e ricerca, transizione digitale ed ecologica, export e internazionalizzazione, su passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, formazione e welfare. L’appuntamento torinese avrà inizio alle 17.30, in diretta streaming su ANSA.it, e vedrà come protagoniste dieci ‘Imprese Vincenti’ del nord ovest e della Sardegna, che racconteranno la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo.

