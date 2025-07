La Nutella compra i corn flakes: Ferrero acquisisce Kellogg per 3,1 miliardi di dollari

l'affare

L'espansione del celebre marchio italiano nel mercato nordamericano

Il gruppo Ferrero ha annunciato oggi l’acquisizione definitiva di WK Kellogg Co, storico produttore statunitense di cereali per la colazione, per un valore complessivo di 3,1 miliardi di dollari, corrispondenti a 23 dollari per azione in contanti. L’operazione, che riguarda la produzione, commercializzazione e distribuzione dei marchi Kellogg negli Stati Uniti, Canada e Caraibi, rappresenta un passo strategico per Ferrero nel rafforzamento della propria presenza in Nord America.

Con questa acquisizione, Ferrero amplia il proprio portafoglio prodotti includendo brand iconici come Frosted Flakes, Special K, Froot Loops e Rice Krispies, affiancandoli ai già noti Nutella, Kinder, Tic Tac e Ferrero Rocher. L’azienda italiana intende investire per far crescere ulteriormente questi marchi e consolidare la propria posizione in un mercato altamente competitivo.

L’accordo, approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione di WK Kellogg, prevede che al completamento dell’operazione la società americana diventerà una controllata al 100% di Ferrero e le sue azioni saranno ritirate dalla Borsa di New York. L’operazione è soggetta alle consuete approvazioni normative e si prevede che si concluda nella seconda metà del 2025.

Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo, ha definito l’acquisizione “più di una semplice operazione commerciale”, sottolineando l’unione di due aziende con una lunga tradizione e una base di consumatori fedeli. Per WK Kellogg, l’ingresso nel gruppo Ferrero significa maggiori risorse e flessibilità per affrontare il mercato nordamericano.