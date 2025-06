La produzione industriale cala del 2,4% nell’Eurozona ad aprile

agenzia

Italia +1%. Maggior calo in Irlanda, maggior aumento Danimarca

BRUXELLES, 13 GIU – Ad aprile la produzione industriale su marzo è diminuita del 2,4% nell’area dell’euro e dell’1,8% nell’Ue . Lo rileva Eurostat. A marzo era cresciuta cresciuta del 2,4% nell’area dell’euro e dell’1,9% nell’Ue. In controtendenza l’Italia, dove ad aprile si è vista una crescita dell’1% (era stata invariata a marzo). Maggiori cali mensili sono stati registrati in Irlanda (-15,2%), Malta (-6,2%) e Lituania (-3,0%). Gli incrementi più significativi sono stati osservati in Danimarca (+3,5%), Lussemburgo (+3,2%), Croazia e Svezia (+2,5% entrambi). A livello dei singoli comparti, ad aprile la produzione industriale è diminuita per tutte le voci: beni intermedi (-0,7%), energia (-1,6%), beni strumentali dell’1,1%, beni di consumo durevoli (-0,2%), e beni di consumo non durevoli (-3%).

