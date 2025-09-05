La raccolta di Fineco è salita a 842 milioni ad agosto (+19%)

agenzia

Foti, 'orientati a un solido percorso di crescita'

MILANO, 05 SET – Fineco ad agosto ha registrato una raccolta netta robusta pari a 842 milioni in crescita del 19% da 706 milioni di un anno fa. Da inizio anno la raccolta è di 8,7 miliardi (3,2 miliardi il gestito). Ad agosto l’asset mix vede la componente gestita positiva per 171 milioni di euro, con la raccolta retail di Fineco Asset management che si è attestata a 166 milioni. La componente amministrata è pari a 602 milioni, mentre la diretta si attesta a 69 milioni di euro. Il costante ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma ha sostenuto i ricavi del brokerage, che ad agosto sono stimati a circa 19,5 milioni di euro. Da inizio anno i ricavi stimati sono 167 milioni (+14% anno su anno). “I dati di raccolta di agosto, storicamente caratterizzati da una componente di stagionalità, mostrano come Fineco sia stabilmente orientata a un solido percorso di crescita, grazie alla propria capacità di attrazione nei confronti di una clientela sempre più interessata a investire”, evidenzia l’ad di Fineco, Alessandro Foti.

