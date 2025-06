La Sicilia compra così tanto dagli Usa che Trump potrebbe esentarla dai dazi

BILANCIA COMMERCIALE

L’Isola importa per 1,3 miliardi ed esporta per 995 milioni

Se la Sicilia fosse uno Stato indipendente e non una Regione dell’Italia, non figurerebbe nell’elenco dei destinatari dei dazi aggiuntivi imposti dallo scorso mese di aprile dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Infatti, se l’obiettivo della Casa Bianca è quello di riequilibrare la bilancia commerciale, oggi totalmente a sfavore degli Usa, nel caso della Sicilia i rapporti di forza sono esattamente al contrario: l’Isola importa dagli States merci per un valore di gran lunga superiore rispetto a quelle che vende nei 51 Stati, se si include anche il Distretto di Columbia.

Guardando ai dati aggiornati elaborati per noi dall’Agenzia Ice, nel 2024 l’Italia ha esportato merci verso gli Stati Uniti per un valore di 64,7 miliardi di euro (in calo del 3,6% rispetto al 2023) e ne ha comprati per molto meno, pari ad una spesa di 25,8 miliardi (in aumento del 2,6%). Visti con gli occhi di Trump, questi numeri giustificherebbero le sue pretese commerciali. Ma per le imprese siciliane non è affatto così: hanno esportato prodotti verso gli Stati Uniti per un valore di 995,4 milioni di euro, e pure con un significativo calo del 21,2%, rispetto al miliardo e 263 milioni del 2023, e ne hanno importato per un miliardo e 288 milioni, con un vantaggio di 268 milioni di euro per i produttori statunitensi. Va anche detto che, per questi ultimi, il 2023 era andato ancora meglio, avendo venduto alla Sicilia merci per 2 miliardi e 399 milioni.

Le merci

Ma cosa compra principalmente la Sicilia dagli Stati Uniti? L’Ice va per freddi e statistici codici Ateco, quindi non si può entrare nel dettaglio dei marchi. Partendo dagli immancabili orologi di lusso, l’elenco è lungo: fertilizzanti, prodotti chimici di base, macchinari, strumenti di misurazione, saponi e detergenti, articoli in plastica, pietre dure, prodotti da forno e lievitati, alimentari e bevande, apparecchiature elettriche, oli e grassi vegetali e animali, altri prodotti chimici.

L’Ice, a livello non siciliano, ma nazionale, ha analizzato l’andamento dell’export dei primi tre mesi dell’anno alla luce del terremoto dazi: «Nonostante gennaio, febbraio e marzo siano trascorsi nel segno dell’incertezza, l’export italiano in questo primo periodo ha consolidato il suo andamento favorevole mostrando nel periodo gennaio-marzo 2025 una crescita del +4,8%. Le notizie che arrivavano dai mercati facevano pensare ad una frenata decisa su aprile 2025, al netto di operazioni straordinarie come le vendite di mezzi di navigazione marittima. Ci troviamo, invece, di fronte solo a una leggera flessione (-2,1%) rispetto allo stesso mese del 2024. È chiaro che altalenanti informazioni e annunci sui dazi mettono gli operatori in una posizione di prudenza, condizionando l’andamento del Made in Italy. Ad aprile 2025 rispetto allo stesso mese del 2024 si registra un calo verso Regno Unito (-20,3%), Turchia (-18,8%), Cina (-8,6%), Giappone (-4,0%) e Usa (-1,9%)».