La Sicilia superstar dell’estate: +52% ricerche dagli Usa e +51% dal Regno Unito, Taormina si conferma la più richiesta

turismo

Booking.com ha analizzato i soggiorni selezionati tra il primo gennaio e il 31 maggio di quest'anno

Booking.com ha analizzato le ricerche effettuate tra l’1 gennaio e il 31 maggio 2025 per soggiorni in Sicilia compresi tra l’1 luglio e il 30 agosto. Il confronto con lo stesso periodo del 2024 evidenzia una crescita significativa per la regione, confermandola tra le destinazioni più ambite dell’estate.

Taormina la “regina”

Al primo posto tra le città siciliane più richieste c’è Taormina, con una crescita delle ricerche del +36% su base annua. Seguono Lampedusa (+33%) e Giardini Naxos (+32%), mete apprezzate per la loro offerta naturalistica e culturale. La top 10 completa include: 1. Palermo (+29%); 2. San Vito lo Capo (+20%); 3. Catania (+4%); 4. Taormina (+36%); 5. Cefalù (+23%); 6. Lampedusa (+33%); 7. Siracusa (+22%); 8. Trapani (+12%); 9. Favignana (+24%); 10. Giardini Naxos (+32%). Rispetto allo scorso anno, l’aumento più significativo nelle ricerche arriva dal Regno Unito (+51%) e dagli Stati Uniti (+52%), seguiti da una crescita rilevante dell’interesse da parte di Germania (+29%) e Paesi Bassi (+37%). Solida anche la domanda interna: le ricerche da parte dei viaggiatori italiani crescono del +20%. Di seguito i 10 Paesi da cui proviene il maggior numero di ricerche per soggiorni nell’estate 2025: Italia (+20%); Germania (+29%); Francia (+17%); Regno Unito (+51%); Polonia (+24%); Belgio (+21%); Svizzera (+8%); Spagna (+43%); Paesi Bassi (+37%); Stati Uniti (+52%).

La formula appartamento