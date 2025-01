La task force Ue per gli alloggi avvia i lavori dall’1 febbraio

agenzia

Sarà interna alla Commissione, sotto la guida di Jorgensen

BRUXELLES, 27 GEN – La task force interna alla Commissione europea dedicata alle case e alla strategia abitativa avvierà i lavori dal primo febbraio. Lo rende noto via X il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, responsabile anche per gli alloggi che in questa veste ha promesso di presentare un Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili, che dovrebbe contenere una strategia per la costruzione delle case e una piattaforma paneuropea di finanziamento in collaborazione con la Bei. “Gli Stati membri, comprese le autorità locali e regionali, hanno un ruolo chiave nel promuovere soluzioni, con un forte sostegno e coordinamento” da parte dell’Ue, ha aggiunto.

