++ La tedesca Prosieben taglia oltre 400 posti di lavoro ++

Esuberi volontari. Titolo resta sopra l'offerta di Mfe-Mediaset

MILANO, 07 MAG – Il gruppo media tedesco Prosieben, sul quale Mfe-Mediaset già primo azionista ha lanciato un’Opa al minimo di legge, taglierà 430 posti di lavoro a tempo pieno. Lo rende noto la società in un comunicato. I tagli al personale “saranno attuati in modo socialmente responsabile attraverso un programma di esuberi volontari” e sono concordati con i sindacati. Il taglio del personale, per un gruppo che fatica da anni con i risultati economici, era atteso dal mercato. In Borsa a Francoforte il titolo Prosieben, che è sempre rimasto sopra i valori dell’offerta di Mfe-Mediaset, sale dell’1% a 6,2 euro.

