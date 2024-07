La Zes unica? «Un fallimento» per Cna Catania. «Il contributo passa dal 60% al 10%»

Economia

«Le pessime notizie indurranno non pochi piccoli imprenditori a rinunciare al proprio progetto di investimento», scrive la Confederazione degli artigiani

«In Sicilia la nuova Zona economica speciale unica il contributo a fondo perduto, invece che corrispondere al 60% dell’investimento per le piccole imprese, diverrà un risibile 10,6%, per le medie 8,8%». Lo comunica Cna Catania, citando quanto contenuto nella disposizione del 22 luglio del direttore dell’Agenzia delle entrate nella quale l’ammontare delle richieste delle imprese per il contributo per gli investimenti nella Zes per il Mezzogiorno è di quasi 9 miliardi e 500 milioni, a fronte di un miliardo e 670 milioni di risorse disponibili. «Questo determina che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà pari al 17,6%», spiega la Confederazione degli artigiani etnei.

«Il dato ufficiale fornito dall’Agenzia delle entrate – spiegano Floriana Franceschini e Andrea Milazzo, rispettivamente presidente e segretario di Cna Catania – unito alla totale assenza di autorizzazioni uniche a oggi rilasciate, alla soglia minima di investimento di 200 mila euro e, soprattutto, al mancato rinnovo del credito d’imposta per il Mezzogiorno (sostituito appunto dal credito d’imposta Zes) sono l’ennesima riprova del progressivo svuotamento di significato di una idea forte che per anni ha di fatto soltanto illuso gli imprenditori siciliani. A ben vedere, la precedente soluzione (con zone economiche speciali perimetrate e credito d’imposta del Mezzogiorno) appare oggi assai più utile dell’ultima formula rinvenuta. Non solo per la dotazione incommensurabilmente più alta, complessivamente oltre 30 miliardi, ma anche per la odierna totale assenza di una coerente visione strategica sullo sviluppo dei vari territori. Tutto ciò non fa altro che confermare le nostre preoccupazioni lanciate in più occasioni, specie durante l’ultima assemblea territoriale dedicata proprio a questo tema».

«Non pochi imprenditori rinunceranno»