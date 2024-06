agenzia

Oggi a Milano il cda

MILANO, 20 GIU – La nuova offerta dal Mef per Sparkle non è ancora arrivata: lo conferma l’ad di Tim Pietto Labriola arrivando in sede a Milano dove questa mattina si riunirà il cda. “Se fosse arrivata avremmo dovuto comunicarlo” ha risposto.

