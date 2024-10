L’aeroporto di Catania verso il record dei 12 milioni passeggeri. Torrisi: «Investimenti fino al 2030 di mezzo miliardo»

TRASPORTO AEREO

L’amministratore delegato della Sac ha parlato all’appuntamento organizzato da Confindustria Catania sulle prospettive di sviluppo dello scalo

«Catania non batterà il record dei 10 milioni passeggeri passando a 11 milioni, ma superando i 12 milioni. Da qui la necessità assoluta di accelerare sullo sviluppo infrastrutturale per far sì non solo che i passeggeri possano aumentare, ma abbiano un’esperienza di viaggio più comoda e migliore». Lo ha detto l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, partecipando all’appuntamento organizzato da Confindustria Catania sulle prospettive di sviluppo del masterplan.