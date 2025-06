Lagarde, è l’ora dell’euro globale, ma serve azione decisa

agenzia

Presidente Bce su Ft: Agire su credibilità, resilienza,integrità

BRUXELLES, 17 GIU – “Questo è il momento dell’euro globale”. Ma “un ruolo internazionale più ampio non avverrà per inerzia: deve essere conquistato”. Lo scrive la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un editoriale oggi sul Financial Times, in cui chiede azioni decise e delinea le condizioni per permettere alla moneta unica di rafforzarsi come valuta di riferimento globale. Ma “affinché l’euro possa raggiungere il suo pieno potenziale, l’Europa deve rafforzare tre pilastri fondamentali: credibilità geopolitica, resilienza economica e integrità giuridica e istituzionale”.

