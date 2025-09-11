Lagarde, i rischi per la crescita ora sono bilanciati

agenzia

Esito accordo dazi si vedrà nel tempo

ROMA, 11 SET – “I rischi per la crescita sono diventati bilanciati”. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in un’inversione di marcia rispetto alla formula dei “rischi orientati al ribasso” adottata finora. Lagarde ha spiegato che la crescita acquisita dall’economia dell’area euro a metà 2025 è dello 0,7% e “le indagini suggeriscono che sia i servizi che la manifattura continuano a segnalare una spinta positiva”, e che l’effetto dell’accordo sui dazi “si vedrà nel tempo”.

