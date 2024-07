Lagarde, un atterraggio morbido dell’economia resta incerto

agenzia

'Il nostro lavoro non è finito, rimaniamo vigili'

ROMA, 01 LUG – “Data la portata dello shock determinato dall’inflazione, un atterraggio morbido dell’economia non è ancora garantito”, ma la performance del mercato del lavoro è stata “eccezionalmente buona” e quindi “l’occupazione è cresciuta nonostante il rallentamento del Pil e la disoccupazione è ai minimi storici”: lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, aprendo i lavori del forum di Sintra. Per la presidente ci sono però ancora “parecchie incertezze” sul futuro dell’inflazione, in particolare su come evolverà il legame tra profitti, salari e produttività e se l’economia sarà colpita da nuovi shock dal lato dell’offerta. Per questo, avverte, “il nostro lavoro non è finito, dobbiamo rimanere vigili”.

