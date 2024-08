L’Agenzia delle Entrate si rafforza, verso 470 nuove assunzioni

agenzia

La domanda dovrà essere inviata entro il 10 settembre

ROMA, 16 AGO – L’Agenzia delle Entrate-Riscossione rafforza i suoi ranghi e si appresta ad assumere a tempo indeterminato 470 nuovi addetti nelle varie sedi regionali per accelerare sul fronte del recupero dei crediti. L’iter per l’assunzione dei nuovi funzionari è stato avviato e ci sarà tempo fino al prossimo 10 settembre per fare domanda di partecipazione al concorso. Le richieste di partecipazione alla procedura di selezione – secondo quanto prevede il bando – andranno inviate solo per via telematica compilando il format di candidatura sul Portale unico del reclutamento InPA. Per accedere all’esame il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti e dei titoli di studio richiesti.

