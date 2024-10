L’Amerigo Vespucci ospita per la prima volta un CdA

agenzia

Riunione del board di RINA nel quadro ufficiali,'emozione unica'

SINGAPORE, 25 OTT – Per la prima volta nei suoi 93 anni di storia l’Amerigo Vespucci ospita un consiglio di amministrazione. Il board di RINA, l’azienda nata dal Registro Navale Italiano e da anni ormai leader nel settore delle consulenze e delle certificazioni, si è riunito questa mattina a bordo del veliero della Marina Militare, ormeggiato nel porto di Singapore, 25/ma tappa del suo tour mondiale partito a luglio 2023. Consiglieri e dirigenti si sono ritrovati attorno al tavolo della prestigiosa sala del quadro ufficiali per l’inusuale riunione, tra pergamene e cimeli storici. “E’ stata un’emozione unica, da togliere il fiato”, le parole del presidente Ugo Salerno e del direttore generale Carlo Luzzatto. La riunione, durata un paio d’ore, è stata preceduta dalla visita a bordo del veliero di consiglieri e dirigenti, accompagnati dal comandante del Vespucci, il capitano di vascello Giuseppe Lai. “All’inizio del consiglio devo ammettere che c’è stato un attimo in cui ho faticato un po’ a parlare per l’emozione – le parole di Luzzatto -. Quello che avevamo appena visto e quello che si percepisce da tutto l’equipaggio ha reso questo consiglio speciale e unico”.

