L’amministratore delegato di STMicroelectronics a capo del Digital Innovation Hub di Confindustria in Sicilia

La nomina

Lucio Colombo, che è anche vicepresidente dell'associazione degli industriali di Catania, guiderà l'associazione che ha l'obiettivo di guidare le imprese nella "trasformaione digitale"

Lucio Colombo, amministratore delegato di STMicroelectronics Italia e vicepresidente di Confindustria Catania, è il nuovo presidente del Digital Innovation Hub Sicilia, l’associazione facente parte del network nazionale di Confindustria, costituito nel 2017, con l’obiettivo di guidare le imprese verso la trasformazione digitale. Laureato in fisica nucleare, classe 1956, Colombo vanta una lunga carriera all’interno di ST, leader mondiale dei semiconduttori, che in Italia impiega circa 12500 dipendenti di cui oltre 5000 nel sito di Catania. Ha iniziato la sua attività nel 1983 presso SGS (precursore italiano di STMicroelectronics) ed è stato anche direttore generale del gruppo Manufacturing di Agrate Brianza, dove ha gestito tra l’altro la fabbrica per la produzione di dispositivi MEMS (Micro Electrical Mechanical Systems) e il centro di ricerca e sviluppo avanzato per la progettazione e l’industrializzazione di dispositivi di potenza di nuova generazione.

Nel consiglio direttivo del DIH Sicilia, in carica per il prossimo triennio, sono stati eletti anche il vicepresidente Antonino La Magna, dirigente di ricerca del Cnr Istituto per la Microelettronica e Microsistemi di Catania e Seby Bongiovanni, rappresentante di Confindustria Siracusa e presidente della Piccola Industria di Confindustria Sicilia, con il ruolo di tesoriere.