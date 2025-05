Landini, con il quorum più diritti a milioni di persone

agenzia

Cgil, "più tutele contro licenziamenti, precarietà e infortuni"

ANCONA, 13 MAG – Sui referendum “abbiamo buone ragioni, perché se raggiungiamo il quorum, vuol dire che milioni di persone il giorno dopo avranno diritti in più che oggi non hanno”. Così ad Ancona il segretario della Cgil Maurizio Landini a margine di un’assemblea con i lavoratori. Landini ha citato le “tutele contro i licenziamenti, contro la precarietà che sta ammazzando i giovani e le donne, contro le morti sul lavoro perché la catena di appalto e subappalti sta determinando disastri sul piano dei diritti e degli infortuni, delle morti; estendiamo per milioni di persone il diritto alla cittadinanza, di gente che lavora qui, paga le tasse qui”.

