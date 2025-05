Landini, ‘i subappalti a cascata sono una follia’

agenzia

Segretario Cgil a Mezz'Ora in più

ROMA, 25 MAG – “I subappalti a cascata sono una follia”. Lo ha ribadito il segretario della Cgil Maurizio Landini a Mezz’ora in più su Rai 3 condotto da Monica Maggioni illustrando il quesito referendario sugli appalti.”Chi decide di appaltare deve rimanere responsabile in solido e verso tutta la filiera”, ha detto ricordando le modifiche che i promotori dei referendum dell’8 e 9 giugno chiedono all’attuale normativa sugli appalti. Landini ha ricordato poi che il subappalto a cascata senza limiti è davvero un tema davvero centrale per il lavoro. “Tanto quanto il fatto di averlo o meno il lavoro. Anzi è un tema che ogni giorno ci interroga perché ormai quasi ogni giorno c’è una notizia di un morto sul lavoro”.

