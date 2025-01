Landini, ‘ora 5 sì ai referendum, avanti contro l’autonomia’

agenzia

'Su lavoro e cittadinanza al via grande stagione partecipazione'

ROMA, 20 GEN – Ora per i quattro quesiti referendari sui temi del lavoro, promossi dalla Cgil, e quello sulla cittadinanza “si aprirà una grande stagione di partecipazione che metterà al centro le persone e le loro libertà sul lavoro e nella vita”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo la decisione della Consulta, spiegando che “inviteremo a votare cinque sì”. Per quanto riguarda invece il quesito sull’autonomia differenziata, “in attesa di conoscere le ragioni dell’inammissibilità, – aggiunge – ribadiamo la nostra convinta contrarietà alla legge. Per queste ragioni, in accordo con tutti i soggetti promotori, metteremo in campo nel Paese tutte le iniziative necessarie per chiedere al Parlamento l’abrogazione della legge Calderoli”.

