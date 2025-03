Landini, sui salari Confindustria va in direzione sbagliata

agenzia

'I rinnovi dei contratti tutelino davvero il potere d'acquisto'

ROMA, 26 MAR – “I rinnovi dei contratti devono aumentare e tutelare davvero il potere d’acquisto, cosa che il governo non vuole fare e anche Confindustria sta andando in questa direzione”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, commentando i dati Istat sul lavoro, a margine dell’assemblea dei candidati e delle candidate Fp Cgil. “In Italia si è precari e si è poveri. Il governo continua a non tassare la rendita, i profitti, non prende i soldi dove ci sono”, ha detto, sottolineando come “la questione salariale sia fondamentale”. “Abbiamo 100mila giovani, diplomati e laureati, che lasciano il nostro Paese ogni anno. Chi parla di patria dovrebbe rendersi conto che così si sta svuotando la patria. Il problema è non fare andare via i nostri giovani. E vanno via perché sono precari, non viene riconosciuto il merito”, ha detto.

