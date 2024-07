«L’Ars non vada in vacanza e si occupi della siccità», l’appello della Cia

la crisi

La organizzazione degli agricoltori ha chiesto ai deputati di partecipare ad una seduta dell'Assemblea dedicata al settore

«Prima che l’Ars chiuda per la pausa estiva, chiediamo al presidente dell’Assemblea regionale di convocare una seduta straordinaria nella quale sia affrontata, in tutta la sua drammaticità, l’emergenza siccità che sta portando allo stremo i siciliani, le città, le campagne, le produzioni, gli allevamenti con danni inquantificabili e ormai irreversibili».

A chiederlo è stato Giosuè Catania, presidente facenti funzioni di CIA Sicilia Orientale che ha ribadito la necessità che sia la Regione Siciliana a chiedere formalmente al Governo nazionale di fare la propria parte con interventi che siano adeguati alla gravità della situazione.

La CIA Sicilia Orientale ha annunciato anche l’arrivo nei prossimi giorni a Catania, (il 31 luglio), del presidente nazionale Cristiano Fini il quale, su invito del presidente regionale CIA Graziano Scardino, «sarà al nostro fianco per rappresentare al Governo Nazionale – sottolinea Giosuè Catania – l’urgenza degli interventi finanziari per questa terra che rischia il tracollo economico e sociale».

«Si ha l’impressione che le Istituzioni tutte non abbiano ancora la piena consapevolezza di cosa stia accadendo, di come non ci sia un solo altro minuto da perdere, di quanto sia davvero una corsa contro il tempo – sottolinea preoccupato Giosuè Catania – gli invasi sono a secco come mai lo sono stati; i comuni boccheggiano; la terra è arida; le produzioni sono andate perdute; gli animali stanno morendo. E’ un dato di fatto che gli interventi finora messi in campo siano stati e siano tardivi e insufficienti e che – commenta – in una situazione straordinaria come questa, oltre agli interventi previsti dalle normative, sarebbe stato necessario un’azione straordinaria per garantire un ristoro (anche minimo, ma immediato) alle aziende che hanno perso tutto».