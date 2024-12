L’Atm arriva in Grecia, inaugurata la metropolitana a Salonicco

agenzia

SALONICCO, 30 NOV – Attraversa la città da est a ovest in 18 minuti, con 13 stazioni e una lunghezza complessiva di 10 chilometri. Dopo quasi 20 anni di attesa è stata inaugurata a Salonicco, in Grecia, la nuova linea della metropolitana, la prima del Paese a guida automatica. L’infrastruttura è gestita dal gruppo Atm, la società che si occupa anche del trasporto pubblico a Milano, attraverso Thema, controllata al 51% da Atm e al 49% da Egis (gruppo francese d’ingegneria delle infrastrutture), che a giugno 2023 si è aggiudicata la commessa della durata di 11 anni e del valore di 250 milioni di euro. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte, tra gli altri, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Christos Staikouras; per Atm erano presenti la presidente Gioia Ghezzi e l’amministratore delegato Arrigo Giana. “Questo traguardo rafforza la dimensione internazionale di Atm – ha detto Arrigo Giana -, portando a sette il numero delle metropolitane a guida automatica gestite tra Milano, Copenaghen e Salonicco”. L’apertura della metropolitana di Salonicco “costituisce un ulteriore tassello nella strategia di crescita del Gruppo Atm – ha aggiunto Gioia Ghezzi, presidente di Atm – e conferma il ruolo centrale del trasporto pubblico nello sviluppo delle città”. La nuova metropolitana cambierà la mobilità della seconda città della Grecia, con una previsione di circa 313mila passeggeri al giorno e una riduzione di 212 tonnellate di Co2 grazie alla circolazione di 57mila auto in meno. I treni in servizio sono 18, con una frequenza di circa 3 minuti. Si tratta di una infrastruttura rilevante anche dal punto di vista culturale: la stazione di Venizelou ospita il museo all’aperto più grande del mondo all’interno di una metropolitana, con reperti e ritrovamenti risalenti all’epoca romana. Nel 2025 è previsto un prolungamento di 5 stazioni fino all’area di Kalamaria, a sud di Salonicco, con 33 treni in servizio e la frequenza di 1 minuto e mezzo.

