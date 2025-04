L’aumento di capitale di Bper per Sondrio passa con il 99%

agenzia

Presente in assemblea oltre il 62% del capitale sociale

MILANO, 18 APR – La delibera sull’aumento di capitale di Bper a servizio dell’offerta pubblica di scambio su Popolare Sondrio è passata con oltre il 99% dei voti favorevoli in assemblea, dove era presente il 62,16% del capitale sociale. Per l’esattezza ha votato ‘sì’ all’aumento di capitale il 99,9% dei presenti, pari quindi al 62,11% del capitale sociale. Un dato superiore al 98,33% dei voti favorevoli al bilancio, del 98,67% dei ‘sì’ al dividendo e al 95,15% di chi ha approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi per il 2025. Poco sopra al 98% il voto favorevole alle altre delibere sui piani di incentivazione e sull’acquisto di azioni proprie.

