L’auto dell’anno 2025 è Renault 5 / Alpine A290

agenzia

Scelta da 60 giurati di 23 Paesi, evento al Bruxelles Motor Show

ROMA, 10 GEN – Il titolo di The Car of the Year 2025 è stato assegnato a Renault 5 / Alpine A290, scelta da 60 giurati di 23 Paesi. La proclamazione è avvenuta nell’ambito del Bruxelles Motor Show. Queste le altre vetture che sono giunte alla fase finale: Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3. Negli ultimi anni il titolo di auto dell’anno è stato assegnato a Renault Scenic (2024), Jeep Avenger (2023), Kia Ev6 (2022), Toyota Yaris (2021), Peugeot 208 (2020).

